A Polícia Rodoviária Federal apreendeu nesta quarta-feira (dia 10) uma caminhonete Strada branca, que foi clonada de outro veículo, da mesma marca e modelo, furtado no último dia 4 de junho, na cidade do Rio de Janeiro.

Os agentes receberam a informação de que a caminhonete Strada, pertencente a uma locadora de veículos e com registro de furto, estaria trafegando pela Via Dutra, no sentido São Paulo, no trecho que corta Barra Mansa.

Os policiais localizaram a caminhonete abandonada às margens da rodovia, próximo a um restaurante, no km 331, no distrito de Engenheiro Passos, em Resende.

A placa da picape era diferente da que foi furtada, mas os agentes notaram indícios de adulteração, constatando que se tratava de um clone. A caminhonete foi levada para o pátio da delegacia de Resende, onde foi feito o registro da recuperação. Foto: Polícia Rodoviária Federal