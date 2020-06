Um metalúrgico ficou ferido em um acidente nesta quarta-feira (dia 18), na Laminação de Tiras a Quente (LTQ) na Usina Presidente Vargas, em Volta Redonda. A vítima foi identificada como Marcelo Ramos Martins, 33 anos.

Segundo informações apuradas pela Folha do Aço, o eletricista sofreu queimaduras de terceiro grau no rosto e no braço direito, sendo necessária uma cirurgia no Hospital da Unimed. O acidente aconteceu durante um curto circuito em um painel.

Outro lado

Em nota, a CSN lamentou o acidente sofrido por Marcelo Ramos Martins. A empresa afirmou que o fato foi “sem gravidade, durante uma atividade de manutenção na área de Laminação a Quente”.

Ainda de acordo com a Siderúrgica, neste momento, ele está em observação no Hospital da Unimed, em Volta Redonda. “A CSN está prestando todo auxílio ao colaborador e à sua família. As causas do acidente estão sendo investigadas”.