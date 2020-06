Os roubos de automóveis caíram quase 50% nas rodovias federais do Rio de Janeiro. Os índices de roubos de carga e em veículos de transporte de passageiros também foram reduzidos em mais de 40%. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a queda nos números se deve ao reforço no policiamento e nas ações de inteligência na Baixada Fluminense e na Região Metropolitana, onde ocorrem a maior parte dos crimes.

De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), entre janeiro e maio deste ano, nas rodovias federais do Rio, aconteceram 506 roubos de veículos (- 49%). No mesmo período do ano passado, foram registrados 999 roubos de automóveis. Ocorreram 195 casos (- 48%) de roubos de carga, com 379 registros no ano anterior. Os roubos em coletivos também reduziram, sendo registradas 494 ocorrências (- 40%), com 826 em 2019.

Os roubos de veículos seguem em queda desde novembro de 2019. No mês de maio foram 69 casos nas rodovias federais. Em fevereiro foi atingido o número mais baixo desde 2016. A Região Metropolitana concentra 98% das ocorrências.

Os roubos de carga estão em redução desde abril de 2019. A maioria dos casos também acontecem na Região Metropolitana. A maior parte dos crimes se concentram de segunda à sexta-feira, das 5h às 10h. Rio de Janeiro e Duque de Caxias são os municípios com o maior número de casos.

Já o roubo no interior de ônibus, modalidade cujo número de ocorrências teve um aumento em janeiro de 2020, seguiu em queda desde então, finalizando o mês de maio com 14 registros nas rodovias federais. Os crimes se concentram de segunda a sábado, entre 4h e 5h e das 18h às 21h. A maior parte ocorre na Região Metropolitana e Baixada Fluminense.