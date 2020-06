O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, suspendeu, por meio de decreto publicado no Diário Oficial deste sábado (dia 20), as competições esportivas realizadas na cidade. Inicialmente, o prefeito havia afirmado que todos os jogos do campeonato carioca seriam suspensos, mas voltou atrás e afirmou que a medida é válida apenas para as partidas de Botafogo e Fluminense.

Segundo o decreto, a decisão visa readequar as medidas sanitárias apresentados pelas diversas federações esportivas com os protocolos municipais. Portanto, “serão necessárias “inspeções prévias nos centros de treinamento para verificação do cumprimento do protocolo sanitário municipal”.

No caso do Carioca, os times com centro de treinamento fora do município do Rio terão de apresentar até 25 de junho de 2020, relatório de inspeção sanitária do órgão municipal competente. O documento diz ainda que, para o retorno das atividades esportivas as entidades terão de se submeter, por ofício, à entidades sanitárias da prefeitura.