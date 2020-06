Os corpos de dois homens foram encontrados na manhã desta terça-feira (dia 23), na Estrada de Vargem Grande, em Barra do Piraí. Eles teriam sido mortos a pauladas.

Segundo a polícia, as vítimas eram um motorista de aplicativo, que foi confundido com um informante, e um usuário de drogas. Ambos foram executados na noite de segunda-feira (dia 22), supostamente por traficantes do Morro do Gama.

Ainda de acordo com a polícia, o carro do motorista foi depredado, também a pauladas. Os investigadores ainda não possuem suspeitos do crime.