A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, na manhã desta quinta-feira (dia 25), cerca de 37 kg de cocaína que estavam escondidos em sacos de ração para aves no porta-malas de um veículo Hyundai HB20, com placa de Volta Redonda. A abordagem ocorreu no km 283 da Via Dutra, próximo a Pedreira Pombal, em Barra Mansa.

Segundo a PRF, agentes tiveram a atenção voltada para o veículo ainda no km 287, na altura de Floriano, pois o motorista, de 31 anos, havia demonstrado nervosismo ao passar pelo local em que ocorria uma fiscalização. Já no km 283, ele foi abordado, ainda demonstrando nervosismo e dando respostas desconexas aos policiais.

Com isso, os agentes suspeitaram que algo ilícito poderia estar escondido no veículo e utilizaram cães farejadores, que indicaram quatro sacos de ração para aves que estavam no porta-malas. Ao inspecionarem as embalagens, os policiais encontraram a cocaína.

O homem foi preso em flagrante e alegou que apenas estava transportando a ração de Aparecida (SP) para Volta Redonda. No total, forma apreendidos 37,1 kg de cocaína. Foto: Polícia Rodoviária Federal