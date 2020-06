Um caminhão carregado com farinha de trigo capotou na manhã desta quinta-feira (dia 25) no início da pista de descida da Serra das Araras, em Piraí. O acidente ocorreu no km 226 da Via Dutra, no sentido Rio de Janeiro.

Segundo a PRF, a pista ficou parcialmente interditada, com o trânsito fluindo pela faixa da esquerda. Não foi registrado congestionamento, apenas lentidão. Ainda de acordo com a PRF, ninguém se feriu. Foto: Polícia Rodoviária Federal