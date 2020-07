A Prefeitura de Volta Redonda segue realizando, como estratégia de combate a Covid-19, o novo coronavírus, a sanitização em toda cidade. A ação, realizada diariamente, já foi feita mais de 600 vezes em vários bairros da cidade, unidades de saúde, centros comerciais e locais que recebem grande número de pessoas.

No domingo (dia 19), o trabalho de sanitização foi realizado no centro comercial do bairro Santo Agostinho. Já no sábado, 18, as equipes estiveram na Vila Santa Cecília, onde realizaram o trabalho com uso de água clorificada para lavagem dos espaços e pulverização de bactericida. A ação de higienização e sanitização passou por agências bancárias, Praça Brasil, ao redor do Sider Shopping e na Secretaria Extraordinária de Segurança Pública.

De acordo com o prefeito Samuca Silva, o trabalho é mais um reforço às estratégias adotadas pela prefeitura municipal para conter o avanço da Covid-19 na cidade. “Estamos adotando todas as medidas necessárias para que o vírus seja contido, com gestão eficiente. Ampliamos a quantidade de leitos, estamos fiscalizando as atividades econômicas, entre outras medidas. Nosso objetivo é proteger a população”, disse o prefeito.

Segundo o secretário de Infraestrutura, Vinicius Ramos, os serviços são realizados diariamente na cidade. “O trabalho prioriza as unidades de saúde e os locais de maior circulação de pessoas, como pontos de ônibus e acesso à bancos e farmácias, nos principais pontos comerciais da cidade”, disse Vinícius.

O serviço de higienização e sanitização já foi feito também nos principais centros comerciais de Volta Redonda, na Ilha São João, na Rodoviária Municipal, em unidades de saúde e outros locais como os CRAS (Centros de Referência à Assistência Social), sede da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Arena Esportiva, Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher – (DEAM), 93ª Delegacia de Polícia (DP), 28°Batalhão da Policia Militar e sede do Conselho Tutelar.

Foto SecomVR