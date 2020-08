Cerca de 50 policiais civis de diversas delegacias da região realizam, na manhã desta quinta-feira (dia 6), a operação Vale Verde. A ação visa cumprir 15 mandados de prisão expedidos pela 2ª Vara Criminal de Volta Redonda.

De acordo com o delegado Victor Tuttman, da 93ª DP, os alvos integram uma quadrilha de tráfico de drogas, supostamente liderada por Geovane dos Santos, conhecido como Vaninho, 51 anos, e Robson Tertuliano da Silva, o Robgol, de 47. A dupla, que está foragida, atua diretamente nas comunidades da Coreia e Vila Aliança, na Zona Norte do Rio de Janeiro, além dos bairros Vale Verde e Belo Horizonte, em Volta Redonda, e Belém e Sapinhatuba, em Angra dos Reios.

Até a publicação desta reportagem, oito suspeitos já haviam sido presos. “Para além das fronteiras estaduais, a organização controla uma rota terrestre de tráfico de drogas que atravessa os estados do Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo”, destaca o delegado.

Ainda segundo Victor Tuttuman, o grupo tem “um elaborado sistema de ocultação de patrimônio e lavagem de dinheiro, envolvendo negociações de veículos de luxo, endereços fictícios e vários ‘laranjas’ dos reais proprietários de bens adquiridos com o dinheiro auferido com a venda de drogas”.

As buscas seguem em curso, inclusive em condomínios de classe média alta, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. Telefones celulares, anotações do tráfico de drogas e um drone foram apreendidos pelos policiais.

Até o momento da publicação desta reportagem foram cumpridos os mandados de prisão de Fabiano Correa de Almeida, Carlos Daniel Pereira da Silva, Luis Miguel de Souza, Gleisson Cardoso de Freitas, Carlos Roberto da Silva, Weslley Carlos Gonzaga, Paulo Roberto Silva Salvador e Alvaro Roniel Rangel de Oliveira.