O PSL de Volta Redonda oficializou o apoio à pré-candidatura a prefeita de Dayse Penna (PROS), ex-secretária municipal da Mulher, Idosos e Direitos Humanos. O anúncio aconteceu na sexta-feira (dia 7), no auditório da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Volta Redonda, na Vila Santa Cecília.

O evento contou com a presença do deputado federal delegado Antônio Furtado (PSL), vereador Carlinhos Santana, do presidente do PROS na cidade, Luiz Henrique.

Dayse disse que está elaborando seu plano de governo e que a pré-campanha é o momento de ouvir as pessoas. Ela entende que Volta Redonda não pode desprezar sua “vocação metalúrgica, mas deve pensar em outras alternativas”.

A saída do governo, segundo ela, foi motivada por incompatibilidade política. “A prestação de serviços à população, naquele momento, não estava sendo considerado o mais importante”, afirmou.

Sobre o apoio do PSL e, em particular, de Furtado, ela não escondeu sua empolgação. Revelou estar com “o coração transbordando de alegria”, enaltecendo sua amizade com o deputado desde os tempos em que ele chefiava a 93ª DP. Ressaltando o fato de o apoio ser oficializado no dia em que a promulgação da Lei Maria da Penha completa 14 anos, a pré-candidata destacou que o PROS tem a percepção de que precisamos fortalecer as candidaturas femininas.

“Volta Redonda é uma cidade jovem, cheia de vigor e de talentos. Estou muito honrada com o apoio e realmente preparada [para ser prefeita]”, comentou Dayse Penna.

Furtado explica escolha

Antônio Furtado justificou a escolha por Dayse lembrando que a conheceu uma semana depois de assumir a titularidade da delegacia de polícia de Volta Redonda, em julho de 2011, quando ela – na condição de presidente da Associação de Moradores do Conforto – o procurou para falar da insegurança no bairro. “Ela se mostrou antenada com a questões da segurança pública e sempre se colocou à disposição da comunidade”, disse, lembrando o trabalho da pré-candidata em ações voluntárias.

O parlamentar afirmou ainda sua crença na força da mulher, pela sua sensibilidade. “Foi uma escolha consciente. A cidade tem problemas na saúde, com servidores, com a Educação e a geração de empregos. Problemas que, num cenário de pandemia, não são fáceis. Mas é possível resolver fazendo história e elegendo a primeira mulher prefeita de Volta Redonda”, declarou.

O deputado disse também que poderia ter optado por uma escolha mais cômoda, apoiando um ex-prefeito ou o atual, com mais visibilidade entre os eleitores, mas que tem ciência de que fez a melhor escolha: “Eu nunca procurei fazer o que é mais fácil e, sim, o que é certo. Acredito que possa olhar nos olhos da população e dizer que eu e meu partido acreditamos na pessoa que estamos apoiando”.

Sobre a composição da chapa, Dayse e Furtado não anteciparam nada a respeito. Segundo a pré-candidata, o nome deve ser anunciado em outra coletiva.Dayse Penna tem 49 anos e é técnica em segurança do trabalho. É casada com Flávio Penna, que, discretamente, acompanhou a coletiva e só apareceu quando foi mencionado por ela e convidado a posar para fotos.