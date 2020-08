O mistério sobre qual caminho o prefeito Samuca Silva (PSC) seguirá nas eleições de 2020 está prestes a ser desvendado. Dois meses após descartar a reeleição, o atual chefe do Palácio 17 de Julho dá sinais evidentes de que pretende rever essa decisão e voltar para a disputa, como pré-candidato.

Indícios sobre a mudança nos planos de Samuca crescem à medida que o prazo para o início das convenções partidárias se aproxima. “Sempre houve esse pedido para que eu fosse candidato pelo grupo, e isso também pesa para nossa reavaliação”, afirmou em entrevista à Folha do Aço. Confira abaixo a íntegra deste bate-papo que aconteceu na tarde de sexta-feira (dia 7).

Folha do Aço: O senhor será candidato à reeleição?

Samuca: Estamos bem próximo de tomar essa decisão de ser pré-candidato a prefeito. Não vejo isso como um recuo da decisão de desistir da reeleição. Mas, nesse momento tão difícil, eu não posso abandonar minha cidade. O nível dos pré-candidatos está ruim. Não estamos vendo propostas para a cidade. E, mesmo quem pode, não ajudou a cidade nessa pandemia da Covid-19. Recebi muitas manifestações de carinho com pessoas pedindo para que eu candidatasse, que não seria hora de mudar. Estou feliz com isso e, realmente, pensando. Nesses quase quatro anos à frente a prefeitura, passamos por muitas coisas, greve dos caminhoneiros, por exemplo, que parou o Brasil, a maior chuva da história da cidade, a pandemia da Covid-19, endividamento gigantesco, entre outros. E conseguimos passar por isso com gestão eficiente. Estou ouvindo pessoas!

FA: O que mudou desde que anunciou que não seria candidato, por conta de focar na batalha contra pandemia, que o faz repensar ser candidato?Samuca: A pandemia não vai acabar em 2020, vai continuar num novo governo. Estamos conseguindo controlar o vírus e ter capacidade de atendimento. Naquele período – e ainda é – o nosso foco é salvar vidas. Ainda não vencemos a batalha contra o coronavírus. Mas hoje temos um novo protocolo com medicamento em casos iniciais de sintomas para o grupo de risco, estamos com capacidade de atendimento, atividades econômicas abertas baseadas em eixos de monitoramento, entre outros. E estamos preparando a cidade para sua retomada econômica. Tivemos coragem de tomar medidas duras, cortamos na carne. Tivemos que dispensar quase 700 cargos comissionados, centenas de RPAs foram demitidos, cortamos contratos. Estruturamos a prefeitura com gestão, controlando as finanças, e estamos prontos para avançar ainda mais.

FA: Alguns de seus apoiadores dizem que mudar o prefeito nesse momento de pandemia seria como trocar o pneu de um carro com ele em movimento. Isso pesou na sua decisão?Samuca: Sem dúvida. Não estou vendo propostas concretas para a cidade e há o receio de que mudanças drásticas ocorram e tudo o que estamos fazendo de bom seja descontinuado. Isso não pode acontecer. Estamos salvando vidas no combate à pandemia e fazendo uma gestão estruturante. Herdamos uma dívida bilionária e não podemos permitir que destruam a cidade por interesses próprios, por interesses de amigos. A população de Volta Redonda está em primeiro lugar sempre. Registro que eu continuo sem cabeça para eleição e continuo totalmente focado no meu trabalho como prefeito.

FA: O senhor sempre disse que o seu grupo político teria um candidato a prefeito. Como a decisão de reavaliar a possibilidade de se candidatar foi recebida?

Samuca: Eles que me fizeram repensar. Sempre houve esse pedido para que eu fosse candidato pelo grupo, e isso também pesa para nossa reavaliação. Nosso governo fez, e está fazendo, muito. Inauguramos a Rodovia do Contorno, a Arena Esportiva, a Clínica de Diálise, reabrimos o Restaurante Popular, criamos o Hospital do Idoso, abrimos o Centro Municipal de Saúde (antigo Santa Margarida), inauguramos três unidades básicas de saúde, triplicamos o número de vagas em creche, iniciamos o pagamento do plano de carreiras, implantamos o piso nacional do profissional de educação, convocamos mais de dois mil concursados, entre tantos outros. Isso precisa ser defendido. E não podemos deixar que pessoas destruam isso.