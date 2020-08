A prefeitura de Volta Redonda atualizou, na tarde deste sábado (dia 8), os números da Covid-19. Segundo o relatório, não houve aumento no número de óbitos, com isso o município segue com 146 vítimas.

Com relação aos infectados, um pequeno aumento foi registrado. Agora, são 4.005, com 2.301 curados. Os notificados apresentaram uma variação de 1,7% nas últimas 24 horas, chegando a 13.959.

A ocupação hospitalar segue dentro das metas do acordo de flexibilização das atividades. As UTIs estão com 35% de leitos em uso e o Hospital de Campanha opera com 15% da capacidade.