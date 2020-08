A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro prenderam, na manhã desta segunda-feira (dia 24) nove pessoas por suspeita de envolvimento na morte do pastor Anderson do Carmo, executado com mais de 30 tiros em junho de 2019. Segundo o MPRJ, investigações da Operação Lucas 12, como foi batizada, apontam que a deputado federal Floderlis (PSD-RJ), é a mandante do crime. Ela não foi presa por conta da imunidade parlamentar.

Entre os presos na ação, estão seis fihos do casal, uma neta, em ex-PM e a esposa dele.

A Polícia Civil afirma que antes do assassinato, Floderlis tentou matar o marido outras seis vezes, uma delas, colocando veneno na comida. O motivo do crime, descreve a denúncia, seria o fato de a vítima manter rigoroso controle das finanças familiares e administrar os conflitos de forma rígida, não permitindo tratamento privilegiado das pessoas mais próximas a Flordelis, em detrimento de outros membros da numerosa família.

Também é atribuído a Flordelis e a outros denunciados o crime de uso de documento falso, por tentarem, através de carta redigida por Lucas, incriminar outras pessoas. Segundo a denúncia, o assassino tinha o objetivo de livrar ele próprio e Flordelis da responsabilização do crime. Flordelis também tinha o objetivo de vingar-se de dois de seus filhos “afetivos” que não teriam aceitado as ordens de calar ou mentir durante depoimentos. Os réus responderão também por associação criminosa.