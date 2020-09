Dois carros roubados foram recuperados, em ações da Polícia Rodoviária Federal, neste fim de semana. Um deles, foi um carro de luxo, um Mercedes Benz que seguia em direção a São Paulo, que foi parado no posto da Polícia Rodoviária Federal no posto do km 287, em Floriano, distrito de Barra Mansa.

De acordo com o boletim de ocorrência, dois casais se encontravam no carro, dirigido por um homem de 36 anos. O outro, de 27, disse ser o dono do veículo e que todos estavam a caminho do aeroporto internacional de Garulhos, em São Paulo, onde pegariam um voo para Dubai, nos Emirados Árabes.

Disse também que todos trabalham no mercado financeiro. O carro foi apreendido porque, segundo a polícia, o documento apresentado contém sinais de adulteração e traz como proprietário outra pessoa. Vários sinais de identificação do veículo também foram adulterados, inclusive a numeração do chassi, sendo constatado que se trata de um clone.

Os policiais verificaram que o Mercedes é o mesmo que, emplacado em Niterói, foi roubado no dia 1º de outubro do ano passado. O homem de 27 anos que se apresentou como dono, recebeu voz de prisão. Ele alegou que havia comprado o veículo através de um site. A ocorrência foi registrada na delegacia de Barra Mansa.

Na Rodovia Lúcio Meira, outra ocorrência idêntica. Os agentes deram ordem de parada ao motorista de um Hyundai HB-20 no km 282, no bairro Brasilândia, em Volta Redonda.

Segundo os policiais rodoviários, o motorista também apresentou documentos com indícios de adulteração, o que foi verificado nos sinais identificadores do carro, que ostenta placa de Nova Iguaçu.

Os policiais verificaram que se trata de um veículo roubado em 26 de maio de 2016 na cidade do Rio de Janeiro. O motorista, de 31 anos, disse que adquiriu o carro em troca por outro com um colega de trabalho, que foi identificado.

O carro ficou retido e foi levado para a delegacia de polícia de Volta Redonda. Em princípio, segundo a polícia, o condutor responderá por receptação. Ele foi ouvido e liberado.