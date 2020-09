O servidor municipal André Luís Guedes, de 47 anos, que estava desaparecido desde a última quarta-feira, foi encontrado morto na noite da sexta-feira. O corpo deve estava dentro do porta-malas de seu carro, o Vectra placa LNO-4248, que foi jogado dentro de um açude na estrada conhecida como Boca do Leão, na zona rural de Resende.

A Polícia Militar foi procurada por um cunhado de André. Ele revelou ter recebido informações de que o carro do desaparecido estaria dentro do açude. Uma equipe da PM foi ao local e conseguiu confirmar que o Vectra estava submerso. Os bombeiros foram acionados e conseguiram puxar o carro.

Segundo parentes, André saiu de casa, no Jardim Jalisco, na manhã da quarta-feira passada, esteve na residência do pai, que fica no mesmo condomínio, e ao sair informou que iria à Santa Casa de Resende buscar o resultado de um exame de Covid-19 que havia feito.

No entanto, ainda segundo a família, o servidor teria dito a um conhecido que iria à Boca do Leão para buscar um cavalo e que iria junto com outro homem. A identidade da pessoa que teria ido com André Luís está sendo mantida em sigilo pela Polícia Civil de Resende.