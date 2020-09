Vanessa Silva De Araújo, de 42 anos, foi assaltada na manhã de sábado (dia 19), quando caminhava pela Rua 160, no bairro Laranjal. Ela foi surpreendida pelo assaltante, que a jogou no chão e lhe desferiu dois chutes nas costas. Ele levou a bolsa de Vanessa, com documentos, cartões, celular e R$ 1540.

Abalada, a vítima registrou o assalto na delegacia de Volta Redonda. No dia passado, os documentos pessoais dela foram encontrados e entregues justamente na delegacia, onde ela já pegou. A vítima mora no bairro São Luís e estava a caminho do trabalho.