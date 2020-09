Um caminhão que transportava açúcar tombou na Rua Omar Brandão, no Centro de Barra Mansa, danificando o muro e o telhado do imóvel onde mora o prefeito Rodrigo Drable (DEM). O tombamento, registrado nesta sexta-feira (dia 25), ocorreu no entrocamento entra as Avenidas Albo Chiesse e Francisco Vilela.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, três pessoas tiveram ferimentos leves. O caminhão atingiu um poste, que acabou caindo no telhado da residência e deixando parte da região sem energia elétrica. A Guarda Municipal bloqueou o trânsito no local. O acidente ainda será apurado.

A assessoria do prefeito informou que ele estava no Parque da Cidade no momento do acidente.