Volta Redonda tem registrado o pedido de 14 candidaturas à prefeitura. Na tarde de sábado (dia 26), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) atualizou a lista, incluindo os nomes de Neto (DEM), Cerezo 88 (PT) e Luiz Eugênio (PCO).

O ex-prefeito, aliás, passa a ser o candidato com maior patrimônio declarado, com R$ 1,3 milhão, que inclui imóveis, aplicações financeiras, participação em empresa e automóveis. Em 2012, quando disputou sua última eleição, ele registou R$ 942 mil em bens. Nestes oito anos, a evolução financeira de Neto é de 43%, ou R$ 410 mil.

O pré-candidato do DEM, porém, ainda depende de autorização da Justiça Eleitoral para concorrer nas eleições de novembro. Há o entendimento de uma corrente jurídica, que uma decisão colegiada, como é o caso do plenário da Câmara Municipal, é suficiente para deixar um pretenso candidato inelegível. Vale lembre-se, que Neto teve duas contas rejeitadas pelo Poder Legislativo de Volta Redonda, referentes aos anos de 2011 e 2013. A decisão seguiu recomendação técnica do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ), que apontou irregularidades na aplicação de recursos financeiros.

O eventual enquadramento nos critérios de inelegibilidade ficará sob análise da Justiça Eleitoral.

O ex-prefeito Neto é réu também em oito processos que tramitam no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), segundo certidão fornecida ao TSE. Alguns deles com condenação em colegiado de segunda instância

Habibe

Até a manhã deste domingo (dia 27), não constava no site do TSE o pedido de candidatura do professor Alexandre Habibe, do PCdoB. Segundo a Folha do Aço apurou, houve um erro no envio da documentação, que já está sendo resolvido.