A Polícia Civil começou, nesta quarta-feira (dia 30), a auxiliar no curso de formação dos 42 novos guardas municipais de Volta Redonda, que, em breve, estarão atuando nas ruas da cidade. O comandante da GMVR, Anderson Catheringer, recebeu, no Teatro Jesus Moreira Maciel, no Retiro, os agentes que ministrarão aulas no curso.

O delegado Rodolfo Atala, ex-adjunto no município e atualmente titular na delegacia de Rio das Flores, é o responsável pelas aulas de direito penal e processo penal. Já médico legista Ricardo Barcelos, dará aulas de medicina legal aos novos guardas.

O curso tem previsão de encerramento no mês de dezembro. Além das aulas teóricas, os novos guardas também passarão por aulas práticas. Foto: Divulgação