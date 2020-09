Dois homens foram presos por tráfico e 17 kg de maconha foram apreendidos, na tarde desta quarta-feira (dia 30), na Via Dutra, na altura de Piraí. O entorpecente estava escondido dentro do cilindro de GNV e do porta-malas de um veículo abordado pela Polícia Militar

De acordo com a PM, um suspeito de 20 anos dirigia o carro. No momento da abordagem, ele estava parado na pista, ajudando no reboque de uma moto, conduzida por um homem de 31 anos, que acabou se acidentando.

Eles afirmaram aos agentes que eram de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, mas tinham ido até Itaquera, em São Paulo, para buscar o entorpecente. Eles ainda contaram que o homem dirigia a moto na frente para avisar sobre possíveis fiscalizações.

Após revistar o carro, a polícia encontrou 18 tabletes de maconha dentro do cilindro e outros 16 em um saco de farinha. Os suspeitos foram encaminhados à delegacia de Piraí. Foto: PM