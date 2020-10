Policiais civis de Volta Redonda, coordenados pelo delegado Edézio Ramos, apreenderam, por volta das 11h desta quinta-feira (dia 1º), uma arma, tabletes de entorpecentes e material para embalar a droga. A ação, que terminou com um suspeito preso, ocorreu na Rua 11-B, no Ilha Parque.

Segundo a Polícia Civil, agentes foram até o local e flagraram o suspeito, que portava um revólver calibre 38 com numeração suprimida e municiado com cinco balas. Outras cinco munições intactas foram encontradas.

Com ele, além da arma, os agentes apreenderam um tablete de maconha, oito de cocaína e centenas de pinos plásticos usados no acondicionamento do entorpecente. O homem, juntamente com o material, foi levado à delegacia de Volta Redonda.