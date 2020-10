A Prefeitura de Volta Redonda publicou nesta quinta-feira (dia 1º) o decreto de liberação e funcionamento dos clubes recreativos na cidade. As flexibilizações previstas no decreto foram feitas de forma que as atividades nesses locais possam retornar de maneira segura para funcionários e frequentadores nesse período de pandemia. Os espaços podem funcionar a partir de agora, desde que sigam todas as regras de prevenção contra a Covid-19.

Entre as determinações de segurança estão: a utilização de equipamentos de proteção individual por todos os funcionários, a serem fornecidos pelo estabelecimento; a disponibilização de álcool 70% a todos os clientes e frequentadores; a manutenção dos banheiros e demais locais do estabelecimento higienizados e com suprimentos suficientes para possibilitar a higiene pessoal dos funcionários e clientes; além da utilização de máscaras e medição de temperatura.

Os clubes têm que realizar controle de acesso por ambiente e devem ser disponibilizados cartazes com as regras de funcionamento autorizadas, além das restrições sanitárias adotadas, em local visível e de fácil acesso.

Fica proibida a utilização de saunas e de espaços para a realização de piqueniques ou outras atividades que gerem aglomeração e, ainda, o funcionamento dos bebedouros. Além disso, espaços kids, parquinhos e similares também não podem ser utilizados.

De acordo com o Decreto, cada espaço dos clubes deve ter um funcionário designado para fazer o controle de acesso dos associados, de modo a não ter aglomerações, dentro dos horários estipulados. Nas cantinas, por exemplo, devem ser respeitadas as regras de ocupação máxima de 30% da capacidade; permanência apenas durante o consumo; e exigência de utilização de máscara antes e depois do consumo.

Vale lembrar que a flexibilização dessas atividades foi possível graças às medidas de prevenção adotadas no município desde o início da pandemia através de ações que estão conseguindo controlar a circulação do vírus na cidade. Além disso, o uso da Nitazoxanida, como tratamento precoce da Covid-19, tem apresentado resultados positivos na luta contra a doença na cidade.

Secom VR, com fotos de Evandro Freitas