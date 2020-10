A candidata a prefeita de Volta Redonda Dayse Penna (Pros) e seu vice, Ademar Esposti (PSL) fizeram campanha no domingo (dia 4) na Vila Santa Cecília. Eles tiveram a companhia do deputado federal Delegado Antônio Furtado (PSL) para conversar com eleitores sobre as propostas de governo da coligação “Por uma Volta Redonda que vale a pena viver”.

Furtado disse que ainda é muito questionado pelo fato de não estar concorrendo ao Palácio 17 de Julho e que tem explicado que considera poder ajudar mais a cidade como deputado federal. “Não podemos aceitar a cidade da maneira como está. É por isso que, ao apoiar um candidato em Volta Redonda, não fui atrás de pesquisas, mas de pessoas que se preocupam de verdade com a nossa população. Sei que a Dayse Pena e o Ademar Esposti podem fazer um ótimo trabalho. São a junção de duas gerações: a modernidade e a experiência”, afirma.

Dayse e Ademar se dividiram para dar atenção aos que desejaram saber sobre propostas e mudanças defendidas pela chapa. “Não é simples falar de política, mas é necessário. As pessoas estão preocupadas com o futuro da nossa cidade e querem saber nossas propostas. Ter esse tempo para caminhar e poder conversar com a população é muito importante. Nosso governo será participativo e é assim, escutando as necessidades, que vamos fazer de Volta Redonda uma cidade em que vale a pena viver”, diz Dayse. Foto: Divulgação