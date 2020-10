Lohann da Silva Groaters Pegas, de 21 anos, foi assassinado com um tiro na cabeça noite desta segunda-feira (dia 5), no bairro Areal, em Barra do Piraí. Ele é filho do vereador Valdecir Grotaers Pegas, o Cica (MDB).

Lohann já havia escapado de uma tentativa de homicídio no dia 30 de maio desse ano, quando estava com sua namorada. Na ocasião, ele e a jovem conseguiram se abrigar numa residência vizinha.

A delegacia de Barra do Piraí está investigando o caso. Até o momento, a polícia não tem detalhes sobre o crime. Foto: Redes sociais