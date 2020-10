O deputado Eurico Júnior (PSC), tomou posse do mandato nesta segunda-feira (dia 5). Ele vai ocupar a vaga de João Peixoto (DC), que morreu, no último dia 30, vítima da covid-19. A posse foi oficializada pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), deputado André Ceciliano (PT).

Na eleição de 2018, Eurico obteve 17.851 votos, sendo suplente pelo PV, na coligação com o DC. Posteriormente, filiou-se ao PSC.

O parlamentar, de 61 anos, já foi prefeito e vereador de Vassouras e também prefeito de Paty dos Alferes, cidades do Centro-Sul do Estado. Entre 2013 e 2015, exerceu mandato de deputado federal pelo PV. Eurico Júnior afirma que, na Alerj, vai articular ações em prol da região Centro-Sul fluminense.

“Minha expectativa é representar o interior do estado, tentando unir todos os municípios, e fazer a ligação entre o governo e os prefeitos, vereadores e lideranças políticas locais, para tentar levar ainda mais desenvolvimento para todos os munícipes da região”, afirmou.

