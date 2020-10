Candidato a reeleição em Volta Redonda, o prefeito Samuca Silva (PSC) esteve neste domingo (dia 25), no bairro Água Limpa. Fátima Martins, candidata a vice-prefeita, também esteve no ato de campanha. O objetivo foi caminhar pelo bairro, conversar com a população, apontar melhorias entregues e apresentar propostas.

Samuca lembrou, durante o ato, de melhorias entregues no bairro, como obras de drenagem, a inauguração de mais uma Unidade Básica de Saúde e a entrega da Clinica de Fisioterapia.

“Venho ao Água Limpa de cabeça erguida, com a certeza que fizemos, mesmo com poucos recursos, muito pelo bairro. A obra do Túnel 20 já está acabando. Com uma dívida de R$ 1,7 bilhão que herdamos, conseguimos avançar. Tivemos outras entregas importantes por toda a cidade, como Rodovia do Contorno, Arena Esportiva, Hospital Regional, Clínica de Diálise, entre outros”, disse Samuca.

Durante seu discurso no bairro, Samuca relembrou projetos que fizeram Volta Redonda ser reconhecida como uma das mais transparentes pelo Ministério Público do Estado do Rio.

“Criamos a Controladoria Geral do Município, fortalecemos a Procuradoria Geral do Município, centralizamos as compras e enviamos todos os editais de licitação para o Tribunal de Contas do Estado. Por isso, não me confundam, eu sou o Samuca. Lembro que fui eu que denunciei um vereador que me pediu propina e ele foi preso em flagrante pelo MP e Polícia Civil”, disse.

Samuca lembrou ainda da busca incansável por um transporte público de qualidade. “Fomos os únicos que, com coragem, enfrentamos as empresas de ônibus por um transporte de qualidade. E vamos realizar a primeira licitação do transporte coletivo da cidade, para que a população tenha ônibus de qualidade”, comentou Samuca, lembrando que a tarifa dos ônibus foi congelada e há três anos não é concedido reajuste.