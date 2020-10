Um jovem, de 19 anos, foi preso, e dois adolescentes, de 16 e 17 anos, foram apreendidos por suspeita de assaltarem um homem e levarem seu veículo, na madrugada deste domingo (dia 25), em Volta Redonda. O crime ocorreu na Vila Americana.

Segundo a Polícia Militar, após roubarem o veículo, um Chevrolet Vectra, os suspeitos fugiram em direção ao Aterrado. Agentes foram notificados e realizaram um cerco na altura da Avenida Sete de Setembro.

O trio não obedeceu a uma ordem de parada dada pelos PMs, que iniciaram uma perseguição. Os suspeitos, que foram em direção à Voldac, atiraram contra a viatura e os agentes revidaram, já na altura do Aero Clube. Eles retornaram pela contramão à Avenida Sete de Setembro

Ainda de acordo com a PM, o condutor perdeu o controle do Vectra e colidiu no canteiro da rotatória do viaduto que liga os dois bairros. Ele tentou fugir e se esconder em um terreno baldio às margens da avenida, mas foi capturado. Os outros dois suspeitos foram capturados no local do acidente.

Dentro do veículo foi encontrado um revólver calibre 38 com sete munições. Os suspeitos foram encaminhados à 93º DP, onde o caso foi registrado. Foto: Polícia Militar