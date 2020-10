“O contato com os eleitores é o que eu mais gosto na corrida eleitoral”. Dessa forma o candidato à prefeito de Volta Redonda pelo PSD, Paulo Baltazar, definiu mais uma semana de campanha, repleta de caminhadas e carreatas, que percorreram bairros como Vila Santa Cecília, Retiro, Centro, Vila Brasília, Açude, Três Poços, Voldac, Dom Bosco, Caieiras, Santo Agostinho e Volta Grande I e II. O candidato defendeu a importância das carreatas no cenário de cuidados e prevenção à Covid-19.

“Essa é mais uma forma que temos para entrar em contato com o eleitor e receber seu carinho, mesmo que com uma distância. Tenho a certeza de que eles querem uma eleição justa e um candidato competente”, relatou Baltazar.

Além de tradicional corpo a corpo, a semana de caminhadas e carreatas foi importante para, de acordo com Baltazar, apresentar suas propostas de mudança e crescimento para Volta Redonda no período pós-pandemia. Para facilitar a compreensão do eleitorado, o candidato criou uma cartilha com suas principais propostas para saúde, educação, segurança e mobilidade urbana, apresentadas de forma sintetizadas

“Estou entregando para todos essa cartilha e respondendo os questionamentos daqueles com dúvidas. Mais do que entregar um papel, devemos estar atentos aos anseios dos eleitores. Por isso, durante minhas caminhadas, faço questão de entregar esse resumo das propostas e ouvir àqueles que querem dialogar”, completou Baltazar