Policiais militares do 10º Batalhão (Barra do Piraí) apreenderam, na noite desta segunda-feira (dia 26), 76 tiras de maconha de R$ 10 e 11 tiras de maconha de R$ 50. A apreensão ocorreu na localidade conhecida como Colômbia, no bairro Areal, em Barra do Piraí.

Segundo a PM, agentes foram até o local averiguar uma denúncia de tráfico de drogas. Ao chegarem, viram um adolescente, de 13 anos, e um rapaz, de 25, saindo de um terreno baldio.

Após revistas, os agentes constataram que eles não tinham nada de ilícito. Porém, em buscas no terreno onde eles estavam, o entorpecente foi encontrado.

O entorpecente foi levado à delegacia de Barra do Piraí, onde foi contabilizado. O rapaz e o adolescente foram enquadrados como testemunhas, sendo ouvidos e liberados