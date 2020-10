A diretoria do Volta Redonda anunciou nesta segunda-feira (dia 26), que Neto Colucci será o novo treinador do Esquadrão de Aço. O novo comandante tricolor, que estava à frente da equipe sub-17 do Botafogo, foi técnico do sub-20 do Voltaço durante cinco anos e era o auxiliar técnico da comissão permanente do profissional até setembro desde ano.

A história de Neto Colucci no Volta Redonda iniciou em novembro de 2014, quando chegou para ocupar os cargos de auxiliar técnico do sub-20 e de gerente da base. Até que, em 2015, assumiu como técnico do sub-20, onde ficou até janeiro de 2020, quando foi promovido como auxiliar técnico da comissão permanente do profissional.

Durante este tempo, além dos campeonatos estaduais da categoria, comandou a equipe em quatro Copa São Paulo de Futebol Júnior. Entre elas, a histórica campanha de 2019, quando a equipe chegou às quartas de final da competição. No início de setembro desde ano, Neto deixou o Voltaço para comandar a equipe sub-17 do Botafogo.

“Tenho um carinho enorme pelo Volta Redonda, clube que me projetou, e hoje, quando recebi o convite, meu coração falou que eu tinha que atender. Participei da comissão técnica até pouco tempo, conheço muito bem o clube, funcionários, atletas, os garotos da base que estão no profissional e, sem dúvidas, tenho certeza que o nosso elenco é de muita qualidade e podemos conseguir este acesso. Temos uma diretoria vencedora e uma torcida que deseja muito esse acesso. Vou pegar um trabalho muito bem encaminhado pelo Luizinho e acredito que precisaremos de alguns ajustes. É hora de união e de tranquilidade para que a gente possa retomar as vitórias”, falou o novo comandante tricolor.

O presidente Flávio Horta falou sobre a escolha de Neto Colucci para comandar o Esquadrão de Aço.

“Estamos no meio de uma competição muito importante e precisamos reagir rápidos para seguirmos na briga pelo acesso. Por isso, pensamos no nome do Neto, que é um treinador que já mostrou que tem muita competência na base, estava na comissão técnica até pouco tempo, por isso conhece muito bem o nosso elenco, principalmente os jogadores da nossa base que estão no profissional, e tenho certeza que chegará para nos ajudar a retomar o caminho das vitórias”, afirmou o mandatário tricolor.