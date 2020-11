A Polícia Militar apreendeu, na tarde desta quinta-feira (dia 5), cerca de dois quilos de cocaína, no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí. Além da cocaína, foram apreendidos 41 sacolés de maconha, 77 pedras de crack, um revólver calibre 38 com seis munições e uma pistola .40 com 12 munições. A ação ocorreu na Rua 19.

Quatro suspeitos, sendo dois menores de idade, foram levados à delegacia de Barra do Piraí, mas apenas um deles, de 23 anos, ficou preso.

A apreensão, efetuada por agentes do Grupamento de Ações Táticas (Gat) do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO), com o apoio de agentes do Serviço Reservado, após denúncia dando conta de intenso movimento do tráfico na região.

Enquanto faziam um cerco a um terreno baldio, os agentes avistaram dois suspeitos. A cocaína apreendida estava em um saco plástico, dividida em 150 sacolés e 653 pinos. Foto: Polícia Militar