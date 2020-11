Agentes do 38º Batalhão de Polícia Militar apreenderam em Jamapará, distrito de Sapucaia, uma grande quantidade de entorpecentes. A ação policial ocorreu na Rua Balbina Teixeira de Assis, depois que os PMs suspeitaram de dois homens num Volkswagen Polo com placa de Patrocínio, Minas Gerais. De acordo com os policiais, no carro foram encontrados diversos tabletes de maconha.

Em seguida, eles abordaram o morador da residência em frente ao local onde o carro estava estacionado. Ainda segundo a PM, após autorizar a entrada dos agentes, o morador passou a arremessar pela janela várias sacolas plásticas com drogas.

Ao recolherem as mesmas, elas ainda encontraram um pote plástico contendo mais entorpecentes. Ao todo foram apreendidos 15 kg de maconha, 459 gramas de cocaína, divididos em sacolés, 21 sacolés de haxixe, 40 comprimidos de ecstasy, 600 sacolés vazios, R$ 945 em dinheiro, caderno com anotações do tráfico e quatro telefones celulares. Os três suspeitos ficaram presos em flagrante na delegacia de Sapucaia.