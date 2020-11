A Prefeitura de Volta Redonda, por meio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-VR), iniciou nesta quarta-feira, dia 11, um reparo emergencial em uma rede de abastecimento de água e outra de esgoto na Rua 43, no bairro Vila Rica-Tiradentes. A escada dissipadora, que reduz a força da água da chuva, estava danificada e com as fortes chuvas registradas nos dois últimos dias, o volume de água descobriu as redes e provocou o rompimento da tubulação.Os bairros afetados foram o próprio Vila Rica-Tiradentes, além do Belvedere e Mata Atlântica.

De acordo com a equipe técnica do Saae-VR, por conta do deslizamento do solo, será necessária uma intervenção para colocar a tubulação na estabilidade que estava antes e evitar novos rompimentos.

“Os trabalhos estão previstos para durar até o fim desta quarta-feira e a normalização do abastecimento de água deve ocorrer em até 24h”, afirmou o diretor do Saae-VR, José Geraldo Santos, o Zeca.

Investimentos

Além da intervenção, os bairros Vila Rica, Tiradentes e Belvedere serão beneficiados no acesso a água, com a obra de ampliação do sistema de abastecimento de água potável para os bairros da região do Roma.

Cerca de 40 mil moradores serão beneficiados com o investimento de R$ 1,5 milhão, resultado de Parceria Público Privada (PPP) com grupo que constrói um novo empreendimento imobiliário às margens da Rodovia dos Metalúrgicos.Secom VR. Foto: Evandro Freitas