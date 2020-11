Em fase final de preparação para a Série B2 do Campeonato Carioca, o Barra Mansa fará, na quinta-feira (dia 12), o último jogo-treino antes da estreia na competição estadual. O confronto será contra o Resende, no CT Pelé, em Resende, às 15h. A intenção da atividade é dar ritmo de jogo aos atletas e testar o esquema tático que o técnico Valtinho, anunciado há duas semanas, trabalha com o grupo.

“É uma oportunidade de avaliar o período de treinos que tivemos com os atletas. Antes, era uma fase de conhecer as características do grupo e agregar com os jogadores que chegaram, mas agora é reta final e vamos definir os últimos ajustes antes da competição”, disse o treinador.

O jogo-treino diante do Resende é o segundo sob o comando do treinador. O primeiro aconteceu no dia 2 de novembro, quando a equipe venceu o Grêmio Audax, por 2 a 1, no Estádio Leão do Sul. A estreia do Barra Mansa na Série B2 é na segunda-feira (16), contra o 7 de Abril, no estádio Antunes, no Rio de Janeiro.