Uma ação conjunta de policiais civis coordenados pelo delegado de Barra Mansa, Ronaldo Aparecido, e de policiais rodoviários federais, realizada na noite desta terça-feira (dia 17), na Via Dutra, em Piraí, resultou na prisão de Wesnat Missel Nery Da Silveira Teodoro, o “Piloto”, de 33 anos, transportando 14 tabletes de cocaína. A droga estava no estepe do Fiat Argo que ele dirigia e foi interceptado na Serra das Araras. Foram 7,2 kg de cocaína apreendidos.

De acordo com o delegado de Barra Mansa, o preso seria responsável pelo transporte de drogas para a quadrilha liderada por Robson Tertuliano da Silva, o “Robgol”, que escapou de ser preso em flagrante no dia 25 de setembro deste ano, no bairro Laranjal, em Volta Redonda. Na ocasião, três suspeitos de integrarem o grupo foram flagrados com seis quilos de pasta base de cocaína, numa casa de luxo que serviria como refinaria do tráfico. Os três, no entanto, foram autorizados a responder em liberdade.

Segundo a polícia, Piloto foi preso quando estava vindo para Barra Mansa. Ele foi abordado subindo a Serra das Araras, por volta das nove e meia da noite, no km 229. Durante a abordagem, ele mesmo revelou onde a droga estava escondida. Piloto foi conduzido à delegacia de Barra Mansa. O carro também foi apreendido. Foto: PRF