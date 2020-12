Aconteceu nesta segunda-feira (dia 14) a cerimônia oficial das entregas dos empreendimentos do ‘Minha Casa, Minha Vida’. No total, são 680 imóveis, divididos nos bairros Santa Isabel e Paraíso de Cima, que serão distribuídos às famílias que se cadastraram no programa. Foram entregues as primeiras três chaves das unidades. Já o restante dos contemplados receberão suas novas moradias entre os dias 15 e 17 deste mês. Cada residência conta com sala, cozinha, lavanderia, banheiro e dois quartos.

Participaram da cerimônia a vice-prefeita de Barra Mansa Fátima Lima e demais representantes das secretarias municipais, da câmara de vereadores, das entidades comerciais, assim como os deputados federais Antônio Furtado e Luis Antônio Corrêa, o secretário nacional de Habitação, Alfredo dos Santos, o superintendente regional da Caixa Econômica Federal (CEF), Walter Siqueira e os prefeitos de Rio Claro e Pinheiral, José Osmar e Ednardo Barbosa, respectivamente. O capitão Alcimar Videira, esteve presente representando a tenente coronel do 28º Batalhão da Polícia Militar, Andreia Campos.

Fátima Lima, não escondeu a emoção em participar da cerimônia. Durante sua fala, ela agradeceu a Deus e as parcerias que tornaram esse momento possível. “Tudo se torna possível quando há uma união entre força de vontade e projeto, mas também as parcerias. Se não estivéssemos todos de mãos dadas, lutando e trabalhando, esse momento não seria possível. Graças a Deus, nesses quatro anos, tivemos muito apoio e incentivos para trabalhar por Barra Mansa e esse é o resultado de um trabalho que deu certo. Uma coisa vamos garantir, nosso trabalho será ainda maior e melhor”, afirmou a vice-prefeita.

Representando a Presidência da República esteve presente o secretário nacional de Habitação, Alfredo Eduardo dos Santos. Ele parabenizou os responsáveis pelo empreendimento e falou sobre o novo programa aprovado no congresso. “Que conquista maravilhosa. Meu pedido é que os contemplados cuidem e tratem seus imóveis com zelo. Recentemente aprovamos o projeto ‘Casa Verde e Amarela’. Seu objetivo é alcançar pessoas que vivem a realidade do aluguel e certamente Barra Mansa será contemplada com essa iniciativa. O nosso presidente Jair Bolsonaro quer essa realidade para o Brasil e é nisso que iremos trabalhar”, ressaltou o secretário.

O superintendente regional da CEF, Walter Siqueira, destacou o momento como histórico e falou sobre o orgulho em poder fazer parte dele. “Esse é o ápice desde a seleção dos contemplados. Estamos muito orgulhosos de ter contribuído, pois sabemos que o sonho de todo cidadão é garantir a casa própria. Hoje conseguimos tornar essa realidade mais próxima dessas famílias. Não estamos entregando casas, mas sim lares que vão proporcionar muitos momentos felizes”, expressou.

Os deputados federais Antônio Furtado e Luis Antônio Corrêa também expressaram seus sentimentos. “Como eu me sinto feliz em poder estar aqui acompanhando de perto esse momento. Ter um lugar para chamar de nosso é algo que está em nossa constituição. Eu parabenizo todos os envolvidos, porque eu tenho certeza que nada se compara a sensação de dever cumprido”, disse Furtado. “Parabéns aos barra-mansenses e aos envolvidos. Esses contemplados conquistaram um sonho e isso é investir em cidadania e no social. É um marco para todos nós que acompanhamos esse processo”, completou Luis Antônio.

O subsecretário de Habitação Alberto Carneiro, agradeceu a parceria com a CEF e também a equipe da Pasta que se empenhou para que o processo de entrega acontecesse ainda em 2020. “Hoje sentimos um misto de emoções que não tem uma única definição. Agora nossa meta é que o projeto cresça, floresça e contemple mais munícipes. Vamos continuar trabalhando, dia após dia, para que o espírito público de construir multiplique e se torne realidade em Barra Mansa”, reforçou Alberto.

Confira o cronograma de entrega dos apartamentos:

Santa Izabel A:

Local: Rua Rubiacéia n°71, Santa Izabel.

Data: 15/12/2020- Terça Feira

Horário:

Bloco 01: 08h00min ás 10h00min

Bloco 02: 10h00min ás 12h00min

Bloco 03: 13h00min ás 15h00min

Bloco 04: 15h00min ás 17h00min

Santa Izabel B:

Local: Rua Arábica n° 310, Santa Izabel.

Data: 16/12/2020- Quarta Feira

Horário:

Bloco 01: 08h00min ás 10h00min

Bloco 02: 10h00min ás 12h00min

Bloco 03: 13h00min ás 15h00min

Bloco 04: 15h00min ás 17h00min

Paraíso de Cima:

Local: Rua Dois s/n, Paraíso de Cima.

Data: 17/12/2020- Quinta Feira

Horário:

Bloco 01: 08h00min ás 10h00min

Bloco 02: 10h00min ás 12h00min

Bloco 03: 13h00min ás 15h00min

Bloco 04: 15h00min ás 17h00min

Os que não comparecerem nos dias e horários divulgados acima, deverão apresentar a justificativa no empreendimento para o responsável técnico. A partir do dia 18, as chaves estarão disponíveis nos condomínios, exceto nos fins de semana.