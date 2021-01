A Guarda Municipal de Volta Redonda intensificou as operações de fiscalização do trânsito da cidade durante esta semana. Entre as ocorrências, houve a apreensão de uma motocicleta que trafegava sem a documentação exigida por lei e também de um pássaro silvestre. O animal estava sendo guardado e transportado irregularmente no município, segundo informou o comandante da corporação, João Batista dos Reis.

Na terça-feira (dia 5), por volta das 15h10min, o Grupamento Ambiental formado pelos guardas Guimarães, Marlos e José Ricardo foi alertado sobre um veículo que transportava um “trinca-ferro”. O animal estava sem a anilha de identificação e na casa do homem ainda foram encontrados mais dois trinca-ferros e um Coleiro. Foi feito um registro na delegacia da Polícia Civil e os animais foram levados pela Guarda Municipal para o Zoológico Municipal, de onde serão encaminhados ao CETAS (Centro de Triagem e Recuperação de Animais Silvestres) de Seropédica. Depois de reabilitados, os pássaros deverão ser devolvidos à natureza.

Em outro caso, um homem conduzia uma moto quando acabou subindo em uma calçada por onde passavam agentes da Guarda Municipal. Segundo os agentes, o homem apresentava sinais de embriaguez e teria ainda confirmado que bebeu antes de pilotar a moto. O condutor também não tinha autorização para andar de moto e nem a documentação do veículo, que estava sem placa e com o chassi raspado.

Ele foi convidado a comparecer ao Posto da PRF (Policial Rodoviária Federal) para realizar o teste do etilômetro, onde foi constatado 0,41 mg/L de álcool no sangue. O condutor foi autuado por conduzir sobre influência alcoólica e por encontrar-se sem documentação.

