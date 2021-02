Os estudantes de Resende voltam às aulas na próxima segunda-feira (dia 8), seguindo as orientações pedagógicas e sanitárias para o retorno das atividades presenciais. As aulas serão em formato de sistema híbrido, sendo aulas online e presenciais com 30% dos alunos por turno escolar.

Os últimos anos escolares oferecidos por cada escola serão prioritários para as aulas presenciais. Estes grupos cumprirão uma carga horária presencial de 2 horas e 40 minutos, que será ainda complementada com uma carga horária no formato online. Em algumas escolas do município será ainda adotado o sistema de rodízio, para garantir a segurança das turmas e profissionais durante as atividades presenciais.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação no caso dos estudantes que não possuem acesso à internet, eles poderão ir até à escola para utilizar os computadores da unidade, em horários previamente agendados. Ou ainda, as escolas entregarão as atividades impressas aos alunos.

Os professores da rede municipal de ensino se reuniram nesta semana para debater todas as medidas de segurança e pedagógicas que serão adotadas no retorno da próxima semana. Os pais e responsáveis deverão assinar uma autorização para que os alunos voltem presencialmente às aulas.

A gestão municipal definiu diversas medidas sanitárias para garantir a segurança e saúde, tanto dos alunos como dos professores e funcionários das escolas. A rede municipal determinará os horários de entrada e saída de alunos, com higienização de todos os espaços; e aferição da temperatura de todos na entrada. Além do distanciamento de no mínimo 1,5 metro entre os estudantes. Todos os ambientes no interior das escolas serão demarcados para que não tenha aglomerações.