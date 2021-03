O Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ) abrirá as inscrições para seu processo seletivo para cursos de graduação, pós-graduação Lato-Sensu e técnicos. Nos três campus da região, localizados em Volta Redonda, Pinheiral e Resende, vagas de ensino técnico integrado, concomitante e subsequente ao ensino médio estão sendo ofertadas, além de graduações e pós-graduações nas áreas de exatas e tecnologia.

Cursos técnicos

No campus Volta Redonda, serão aplicados os cursos técnicos de automação industrial, modalidade integrada ao Ensino Médio, metrologia, de forma concomitante e subsequente ao Ensino Médio, e o curso de eletromecânica, também concomitante e subsequente ao ensino regular. Para o curso de automação, que tem duração de 3 anos e meia, as inscrições irão do dia 8 de março até 15 de abril. Já os cursos de metrologia e eletromecânica, estão com inscrições abertas, que irão até o dia 16 de abril.

Na Escola Agrícola Nilo Peçanha, o campus Pinheiral, cursos técnicos nas áreas Agroindústria, Agropecuária, Informática, Meio Ambiente, todos de forma integrada ao ensino médio, abrirão as inscrições no dia 8 de março. Os cursos de administração e paisagismo, concomitantes ao ensino regular, já estão no período de inscrições, que irá até o dia 16 de abril.

Em Resende, o curso técnico de Turismo, Hospitalidade e Lazer, será ministrado de forma integrada ao ensino regular.

Graduação e pós-graduação

Na região, apenas os campus de Volta Redonda e Pinheiral oferecem essa modalidade. Na Cidade do Aço, são oferecidas as graduações de licenciatura em física e matemática, que selecionará os alunos entre os dias 1º e 30 de abril. Na pós-graduação, serão lecionados os cursos de Automação Industrial e Robótica, além de Ensino de Ciências Naturais e Matemática. Os processo seletivos para estes cursos começaram no dia 3 de março e irão até 5 de abril.

Em Pinheiral, curso de graduação em computação e ciências biológicas abrirão as inscrições a partir do dia 1º de abril. Os alunos serão selecionados até o dia 30 do mesmo mês.

Inscrições e edital

Para realizar a inscrição no curso desejado, o aluno deverá acessar o site: https://portal.ifrj.edu.br/estude-ifrj. No endereço, também está disponível o edital com informações como números de vagas e etapas do processo seletivo. Cabe ressaltar que todos os cursos oferecidos pela instituição são gratuitos e as inscrições serão totalmente online.