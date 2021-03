O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, acompanhou nesta segunda-feira (dia 22) a chegada de 7.870 doses da vacina Coronavac e mais uma etapa da vacinação contra a Covid-19 em sistema drive-thru. Ao todo foram aplicadas 886 doses do antígeno, correspondentes a primeira dose aos idosos de 75 anos e profissionais de Educação Física maiores de 40 anos. Ambos os eventos aconteceram no Parque da Cidade, no Centro.

O prefeito Rodrigo Drable enalteceu a organização da Secretaria de Saúde. “Recebemos mais uma quantidade significativa de doses que nos permite abrir novas frentes de vacinação. Podemos perceber que a equipe é extremamente dedicada e faz com que a vacinação seja um evento organizado, funcional e ágil”, revelou.

No drive desta segunda-feira também foram contemplados profissionais de Educação Física maiores de 40 anos. Segundo a professora Adna Freitas de Moraes, foi um dia muito importante para a categoria. “Como professora, sei que devo me proteger por estar em contato com alunos e outros profissionais da educação, assim teremos um retorno mais seguro. A vacinação está bem organizada e a prefeitura está de parabéns”.

Já no Centro de Especialidades Médicas (Cem), também no Centro, foi iniciada a imunização em profissionais da saúde acima de 25 anos. Para a gerente de Vigilância em Saúde, Juliana Machado, haverá uma aceleração ainda maior na vacinação no município. “Iremos aumentar o ritmo da vacinação e liberar novos grupos. Nossa expectativa é vacinar o maior número de barra-mansenses no menor período de tempo”.

Na terça-feira (dia 23) a vacinação terá continuidade e será direcionada para quem tem 74 anos. A ação também será realizada em sistema drive-thru, no Parque da Cidade, e os veículos deverão acessar o local obrigatoriamente pelo portão central na Rua Prefeito João Chiesse Filho, 1102.

É necessária a apresentação de um documento com foto, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência ou declaração da Unidade Básica de Saúde do bairro onde mora. Foto: Divulgação