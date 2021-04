O meia-atacante Madson, de 34 anos, nascido em Volta Redonda e formado pela base do Voltaço, foi vítima de um grupo criminosos, desarticulado recentemente pelo Ministério Público de Minas Gerais. O atleta, com passagens por clubes como Vasco e Santos, estava desempregado em meio à pandemia e enxergou a possibilidade de ganhos financeiros a partir de um suposto investimento em ações da bolsa de valores, com promessa de retorno alto e rápido.

Segundo a investigação, durante três meses, Madson operou pelo celular uma plataforma falsa de “day trade”, que são atividades de compra e venda de ativos financeiros no mesmo dia e na mesma quantidade para tentar lucrar pela diferença.

O advogado de Madson, Jorge Calazans, afirmou que o jogador fez um curso de day trade em um site chamado “Aprenda Investindo”, onde, na teoria, aprendeu a operar a ferramenta, além de outros conhecimentos na área do mercado financeiro e criptomoedas. O atleta fez um aporte inicial de US$ 250, cerca de R$ 1400. Calazans não revelou o valor total perdido pelo meia-atacante.

“Mostravam uma tela, que é como se fosse um simulador, mas na cabeça do Madson era real. Faziam movimentos e ganhavam 10% de lucro. Ele [Madson] viu que isso deu certo e passou a fazer depósitos para esses ativos serem comprados e vendidos. No começo parece um ótimo negócio, então os golpistas ganham sua confiança e ficam puxando para você investir mais e mais. Quando o Madson percebeu já tinha feito mais de 30 depósitos para essa organização criminosa”, explicou Calazans.

O lucro das primeiras operações, nada mais é que, de acordo com o MP, o dinheiro em circulação das outras pessoas que também estão caindo no golpe, pago com intuito de estabelecer confiança entre a vítima e os golpistas. Em um aplicativo criado pela quadrilha, uma tela parecida com a Bolsa de Valores era mostrada, mas isso era apenas uma simulação. Madson depositava quantias expressivas nas contas de empresas de fachada

Madson percebeu o golpe quando a plataforma reportou um suposto erro de operação, onde os responsáveis passaram a cobrar a assinatura de uma apólice de seguros que o fizesse recuperar o valor investido. Com isso, o jogador procurou um advogado, que acabou colaborando com a investigação que desarticulou o grupo criminoso. O golpe, conforme apurou o MP de Minas, incentivava o depósito de quantias em contas de diversas pessoas jurídicas, convertendo os valores em bitcoins e bens de alto valor para os operadores da quadrilha. Por meio dos sites “Aprenda Investindo” e “Investing Brasil”, o dinheiro foi direcionado a duas corretoras: “VLOM” e “LBLV”, entre 2019 e 2020.

O líder do esquema, que movimentou cerca de R$ 150 milhões e fez vítimas em todo o Brasil, foi detido em João Pessoa (PB). Ele ostentava automóveis de luxo, das marcas Lamborghini e BMW, avaliados em R$ 5 milhões.

A atualmente o MP tenta a reparação das vítimas na Justiça. Essa é a esperança do atleta de Volta Redonda. Foto: Xandy Rodrigues/ Divulgação