Policiais civis de Barra do Piraí, coordenados pelo delegado Rodolfo Atala, deflagraram, nesta quarta-feira (dia 14), uma nova fase da operação “Barra do Piraí” contra o crime, que visa cumprir mandados contra suspeitos de homicídios praticados na cidade. A ação conta com o apoio de policiais militares do 10º BPM e de guardas municipais.

Segundo Atala, estão sendo cumpridos quatro mandados de prisão e seis de busca e apreensão, em Barra do Piraí e também em Volta Redonda. A primeira fase da operação, realizada no dia 27 de janeiro, terminou com 13 presos.