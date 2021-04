Foi encontrado na noite da última segunda-feira (dia 12), no bairro Goiabal, em Pinheiral, o corpo do morador de Volta Redonda Eduardo Júnior de Souza, de 29 anos. Eduardo residia na Avenida Glória Roussin Guedes, no Açude I, e estava desaparecido deste o último dia 6. As primeiras informações apontam que Eduardo foi assassinado.

A família contou à polícia, ao registrar o desaparecimento, que a porta da casa de Eduardo foi encontrada arrombada. Já o carro dele, o Ford Fiesta preto placa KRR-0A88, não estava na garagem e, até agora, não foi encontrado. O corpo de Eduardo foi sepultado no fim da tarde desta terça-feira (dia 13), no Retiro.