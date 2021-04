Ketelen Vitória Oliveira da Rocha, de 6 anos, morta na madrugada deste sábado (dia 24), após sofrer uma série de agressões da mãe, de 25 anos, e da madrasta, de 27, será sepultada às 14h30 deste domingo (dia 25), no Cemitério Municipal de Engenheiro Pedreira. As despesas médicas e o funeral serão custeados pela prefeitura de Porto Real. A informação foi confirmada pelo pai da menina, Roger Fabrizius da Rocha, em entrevista ao Jornal Extra.

Na entrevista, o pai de Ketelen afirmou que só tomou conhecimento do ocorrido na noite de terça-feira (dia 20), um dia após a menina ser internada e transferida para um hospital particular de Resende em estado grave. Roger, que chegou de Japeri, na Baixada Fluminense, no fim da tarde de sábado para fazer o reconhecimento e liberação do corpo da filha, contou que não via a criança desde 2019. Ele ainda se disse chocado com o desenrolar dos fatos. “Fiquei sabendo por meio da imprensa. Estou chocado com tudo isso que aconteceu. A família toda está muito abalada. Mas não tenho raiva da Gilmara. Só quero justiça”, relatou.

Mãe e madrasta foram transferidas, nesta sexta-feira (dia 23), da Cadeia Pública de Volta Redonda para um presídio de Bangu, Zona Oeste do Rio. Segundo a Polícia Civil, Ketelen foi agredida do último dia 16 até o dia 19, data em que a criança parou de responder. Durante esse período de tortura, a menina não estava sendo alimentada direito e recebeu socos e chutes, além de ser chicoteada com um fio de antena de TV. Foto: Reprodução/Redes sociais