Até a última quinta-feira (dia 22), Volta Redonda tinha um índice de letalidade de 2,75%, número maior do que a média nacional. A triste estatística foi apontada pelo professor de biologia do Pré-Vestibular Cidadão do Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR), Saulo Karol, durante uma aula pública que reuniu diversos especialistas e ainda debateu a criação de um comitê científico de combate à Covid-19 na cidade. A aula foi realizada neste sábado (dia 24) de forma totalmente online.

“No primeiro momento, apresentamos brevemente o cenário da pandemia Covid-19 em VR no contexto de Brasil. O histórico do surgimento da Covid-19, e também dados comparativos da presença da pandemia em números reais. VR, lamentavelmente apresenta com índice de letalidade de 2,75%, índice superior à média mundial e no Brasil. Preocupante. O fato merece estudos profundos”, explicou Saulo.

O evento, que durante quase duas horas debateu temas como os tratamentos clínicos e a importância das vacinas, sofreu uma tentativa de ataque hacker. A professora de física e assessora técnica do encontro virtual, Elienai Pereira, repudiou a invasão. “Creio, que o fato [críticas ao tratamento precoce e a defesa da vacinação] pode ter levado aos hackers em dado momento invadirem a sala, exatamente após as críticas relativas às políticas ambientais e ao uso de medicações, como cloroquina e outros produtos para o tratamento da Covid-19 não recomendados pela OMS. A habilidade do Davi, nosso TI, garantiu que o evento não fosse prejudicado”, pontuou a professora

Proatividade

Devido a importância dos temas discutidos durante o evento, o professor Saulo Karol, com apoio do conselho do MEP, sugeriu aos poderes Legislativo e Executivo, a criação de um Comitê Científico Municipal para analisar os dados relativos a pandemia no município, seus impactos na vida da comunidade, históricos de relevâncias de doenças e elencaram proposições rápidas e de médio prazo para frear as mortes e contaminações pelo vírus.

Números da Covid-19

De acordo com a última atualização do Painel de Monitoramento do governo estadual, Volta Redonda tinha 726 óbitos, 25.157 casos confirmados e uma letalidade de 2,89%. 78% das UTIs e 76% das enfermarias estão ocupadas.