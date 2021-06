Um homem de 36 anos que estava com um mandado de prisão em aberto por violência doméstica e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito foi preso na tarde desta segunda-feira (dia 31), no bairro Volta Grande, em Volta Redonda. No momento da prisão, ele ainda foi indiciado por agressão e ameaça após ser denunciado por três pessoas que estavam na residência onde ele foi encontrado.

Segundo a Polícia Militar, agentes foram até a residência, localizada na Rua 1.017, apurar uma denúncia de agressão e ameaça. No local, encontraram um inspetor da Polícia Civil em posse do mandado de prisão do homem, que autorizou a entrada dos policiais na casa.

Na residência, os policiais foram procurados por um homem de 68 anos e duas mulheres, de 59 e 36, relatando as agressões. O caso foi encaminhado à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, onde foi feito o registro da ocorrência.