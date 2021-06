Uma tentativa de homicídio foi registrada no final da tarde desta segunda-feira (dia 31), na Rua Paulo Leopoldo Marçal, no bairro Aterrado, em Volta Redonda. Bruno Silva Oliveira Gasparino, de 37 anos, foi ferido com dois tiros após uma discussão com outro homem identificado apenas pelo apelido de “Tangerina”.

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi socorrida, inicialmente, no Hospital Municipal Nelson Gonçalves, o antigo Cais Aterrado, e depois transferido para o Hospital São João Batista. Ele foi submetido a uma cirurgia de emergência, pois foi atingido no abdômen e no tórax.

As circunstâncias da tentativa de homicídio ainda não estão esclarecidas. De acordo com as primeiras informações, os dois teriam começado a discutir no Centro Pop, órgão da prefeitura de Volta Redonda que presta atendimento à pessoas em situação de rua. Depois dos disparos, o autor da tentativa de homicídio fugiu.