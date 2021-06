A Polícia Militar apreendeu nesta terça-feira (dia 1º) um fuzil calibre 5.56 com 53 munições e um carregador, na entrada do bairro Camorim Grande, em Angra dos Reis. A arma estava escondida em um Chevrolet Spin, conduzido por um homem de 41 anos.

Segundo a PM, agentes tiveram a atenção voltada ao veículo que estava parado em uma ponte com o farol alto ligado. Ao abordarem o homem, os policiais encontram o fuzil com carregador e munições escondido em uma bolsa no banco traseiro do Chevrolet Spin.

O suspeito informou ainda que um comparsa que estava no carro, identificado apenas como “Leleco” havia fugido por uma área de mata. Ele não foi encontrado. Todo material apreendido, além do veículo, foi levado à delegacia de Angra dos Reis.