O prefeito Tutuca inaugurou na manhã desta terça-feira (dia 1º), mais um importante investimento na área da saúde. Trata-se da Unidade de Saúde da Família no Centro. O evento contou com a presença de vereadores, secretários municipais, representantes do Conselho Municipal de Saúde, do deputado estadual licenciado e atual secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, e do deputado federal Luís Antônio Corrêa.

Gustavo Tutuca destacou a importância da reabertura e entrega da unidade, que passará a oferecer dignidade e atendimento de qualidade para a população e melhores condições de trabalho aos funcionários. “Isso só foi possível graças às parcerias firmadas entre os poderes, em especial com o deputado federal Luís Antônio e o governador Cláudio Castro. Parabenizo também o empenho e trabalho feito pela secretária de Saúde, Giane Gioia, e toda sua equipe no comprometimento em entregar as obras deixadas pela gestão passada. Aproveito para me colocar à disposição para estreitar os laços entre o município e o governo do estado”, afirmou Gustavo Tutuca.

O deputado federal Luís Antônio agradeceu o convite feito pelo prefeito Tutuca e aproveitou a solenidade para relembrar sobre uma emenda parlamentar de sua autoria para a reforma do PSF de Arrozal, a pedido do ex-vereador e atual secretário municipal de Serviços Públicos, Darley. O parlamentar anunciou que já destinou mais duas emendas, sendo uma para a aquisição do Castramóvel e outra para a área de esportes. “Em cinco meses de mandato é visível a mudança de ares pela cidade, em especial o cuidado e zelo pelos espaços públicos recém reformados pela atual gestão em Piraí”, elogiou o deputado.

Secretária de Saúde, Giane Gioia afirmou que, apesar do início de governo, o trabalho é intenso e que outras melhorias serão entregues à população. “Sabemos que o trabalho é árduo, estamos ainda no início, mas o empenho e a vontade de fazer o melhor para as pessoas estarão sempre junto de nossa equipe. O prefeito Tutuca tem dado todo o suporte para que possamos realizar o melhor”, disse a secretária.

Tutuca agradeceu a presença de todos na solenidade e destacou a importância do PSF do Centro, que sempre foi referência em atendimento. O prefeito se emocionou ao relembrar a homenagem a sua mãe, Maria de Lourdes Gama Ferreira, que dá nome à unidade. “O início do projeto de reforma da unidade se deu em 2012, no final de meu mandato, porém a obra se arrastou por oito anos, com diversas paralisações, sendo concluída apenas este ano. Não me sinto dono de nenhuma obra, as recentes conclusões estão sendo feitas pensando apenas no bem-estar da população”, frisou o prefeito.