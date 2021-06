Policiais civis de Volta Redonda, coordenados pelo delegado Edézio Ramos, prenderam, na tarde desta terça-feira (dia 1º), no bairro Aterrado, Ronaldo Pereira dos Santos, de 42 anos. Contra ele, havia um mandato de prisão temporária pelo assassinato do pastor Leandro Ferreira Emiliano, de 62 anos, no dia 24 de abril desse ano, no bairro Volta Grande.

Segundo o delegado Edézio Ramos, agentes em patrulhamento pelo Aterrado tiveram a atenção voltada para um carro. Ao abordarem o veículo, descobriram que Ronaldo era um de seus dois ocupantes.

Ainda de acordo com o delegado, no dia do crime, Ronaldo queria matar um homem que havia discutido com sua mulher, que é cadeirante, mas acabou errando os disparos e atingindo o pastor na cabeça. Ele chegou a ser socorrido no Hospital São João Batista, mas não resistiu.